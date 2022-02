Polacy płacą więcej za prąd, PiS mówi, że to wina Unii. "Kłamstwo i manipulacja"

Polskie elektrownie i najważniejsi politycy próbują ostatnio przekonać Polaków, że to Unia Europejska odpowiada za rosnące ceny prądu. Głównym "chłopcem do bicia" jest unijny system handlu emisjami, który ma odpowiadać za ponad połowę płaconych przez nas rachunków. - To manipulacja.