Po ponad 2 latach moja gra o pasji taty w końcu została wydana!

Cześć Wykop! Po ponad 2 latach pracy nad grą opartą na zamiłowaniu mojego taty do modelarstwa (tak, tutaj by pasowała pasta "Mój stary jest fanatykiem modeli") udało się ją wypuścić i została całkiem dobrze przyjęta! Wiem, że to nie to samo co prawdziwe modele ale może was zainteresuje.