Odkrywczyni Omikrona była przymuszana przez rządy do straszenia!

Mówi się, że poproszono cię o przedstawienie Omicron jako poważnego, jak poprzednie warianty. Czy to prawda? A.C: Powiedziano mi, żebym nie mówiła publicznie, że to łagodna choroba. Zostałam poproszona o powstrzymanie się od takich oświadczeń i stwierdzenie, że to poważna choroba. Odmówiłam.