KE pozwie Szwecję do sądu za nieprzestrzeganie dyrektywy o broni palnej

KE pozwie Szwecję do Trybunału Unii Europejskiej, ponieważ państwo członkowskie Unii nie w pełni dostosowało prawo do wymogi dyrektywy UE w sprawie broni palnej. Dyrektywa została zatwierdzona w 2017 roku po atakach terrorystycznych we Francji w 2015 roku.