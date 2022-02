Ruszają zgłoszenia do odszkodowań za NOPy po szczepieniach na COVID-19

Zgłoszenia od 12.02 Maksymalna kwota odszkodowania to 100.000 zł. Wnioski opiniować będzie komisja w trzyosobowym składzie. Od przyszłego roku, do odszkodowań mają 'dorzucić' się firmy farmaceutyczne. Pula przeznaczona na te świadczenie to 10 mln zł.