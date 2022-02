Tak nagradzają w MSZ. 6 MILIONÓW dla urzędników! A Morawiecki prosił o...

To się w głowie nie mieści! Podczas gdy premier Mateusz Morawiecki (54 l.) apelował o zaciskanie pasa w związku z szalejącą pandemią koronawirusa (na COVID-19 zmarło w 2021 r. 70 tys. Polaków), co robi szef resortu dyplomacji Zbigniew Rau (67 l.)? Rozdaje swoim urzędnikom 6,2 mln zł nagród! To nie..