Equinor: Otworzyliśmy każdy możliwy zawór z gazem, aby pomóc Europie

Equinor zwiększył produkcję gazu o 16,5% w czwartym kwartale 2021r. To wynik działań Gazpromu, który ograniczył podaż swojego paliwa do Europy. Podał w raporcie za czwarty kwartał,że jego wydobycie wynosi średnio 813tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie,co oznacza wzrost o 17% rok do roku