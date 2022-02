KRRiT przed Trybunałem Stanu za brak koncesji dla TVN7?

Od stycznia 2012 roku Prawo i Sprawiedliwość próbowało postawić członków ówczesnej rady przed Trybunałem Stanu za to, że w konkursie o nadawanie na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej nie wygrała TV Trwam. Wówczas KRRiT miała m.in. wątpliwości co do finansowania tego przedsięwzięcia.