Dodatkowe 3000 żołnierzy przyleci do Polski z USA

W przyszłym tygodniu do Polski przylecą kolejni żołnierze z 82 dywizji powiwtrzno-destanowej z Fort Bragg. Cały czas w pełnej gotowości do przerzutu do Europy jest 8500 amerykańskich komandosów. Wygląda na to, że USA chce pokazać, że nikt im fikać nie będzie.