Jak pieścić piersi, by kobieta przeżyła orgazm sutkowy?

Orgazm sutkowy przeżyty dzięki pieszczotom piersi to nie mit – wielu kobietom udało się go osiągnąć. Jednak nie jest tak powszechny jak orgazm łechtaczkowy czy pochwowy. By kobieta przeżyła orgazm sutkowy potrzeba cierpliwego partnera.