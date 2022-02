TVPIS ogłasza kolejne zwycięstwo nad rządami Tuska min.emerytury większe AŻ o 7%

Mniejsza o to ,że za Tuska była deflacja i nie trzeba było podnosić emerytur "To będzie rekordowa waloryzacja emerytur i rent. Od marca świadczenia wzrosną o 7%, a to wyraźnie więcej niż wynikałoby z ustawowego wskaźnika. Podwyżka minimalnej emerytury to 87 zł, co kontrastuje z latami rządów Tuska"