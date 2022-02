Księża uprzywilejowani przez Polski Ład. Nie muszą składać dokumentów do ZUS

Ze względu na zmiany dotyczące składki zdrowotnej w Polskim Ładzie, prowadzący działalność muszą co miesiąc składać deklaracje do ZUS. Dotyczy to też samozatrudnionych, którzy wcześniej nie mieli takiego obowiązku. Są płatnicy, których nowe przepisy nie obejmują. Są wśród nich m.in. duchowni.