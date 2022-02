Niemiecka gazeta mocno prorosyjsko: proponuje, by Ukraina zrezygnowała z NATO

R. G. Adam proponuje w "die Welt" w zasadzie spełnienie rosyjskich żądań: tak zwaną "finlandyzację" Ukrainy. Jego zdaniem, rezygnacja z natowskich aspiracji to możliwe "rozwiązanie problemu". W zamian za to Rosja miałaby jedynie "tak rozmieścić wojsko, by dla Ukrainy lub NATO nie było to ofensywne"