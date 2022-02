Prezydent Ukrainy stawia ultimatum uciekającym oligarchom. Mają 24 godz.

Ukraińscy milionerzy w obawie przed eskalacją konfliktu zbrojnego z Rosją opuszczają kraj na pokładach swoich prywatnych samolotów. Prezydent kraju zaapelował do oligarchów, by w ciągu 24 godz. wrócili na Ukrainę. — W przeciwnym razie wyciągniemy poważne wnioski. I wierzcie mi, zrobimy to...