MSZ Ukrainy: uwierzymy w wycofanie wojsk, jak to zobaczymy

"W kwestii rosyjskich oświadczeń nt. wycofania niektórych wojsk z granicy Ukrainy. My w Ukrainie mamy zasadę: nie wierzymy w to co słyszymy, wierzymy w to, co widzimy. Jeśli faktycznie wycofanie nastąpi po tych oświadczeniach, uwierzymy w początki prawdziwej dezeskalacji."