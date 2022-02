MSZ UK: "Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie", "to podważenie NATO w Eur. Wsch."

Wypowiedź MSZ UK Liz Truss mało przebiła się w mediach, a brzmi fatalnie: "To, obawiam się, nie zatrzyma się na Ukrainie. To atak na sąsiadów Rosji i inne kraje Europy Wschodniej, by spróbować podważyć legitymizację ich członkostwa w NATO"