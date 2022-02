Kambodża przeżyła PIEKŁO.

Pot Pot i Czerwoni Khmerzy zgotowali istne piekło w Kambodży i to... niespełna 50 lat temu. Ponad 2 mln ofiar w 4 lata. Przerażająca historia z którą każdy powinien się chociażby powierzchownie zapoznać. Mnie osobiście bardzo zaskoczyła i jeszcze bardziej zszokowała. Zapraszam Was do...