Cyberpunk 2077 - Po 15 miesiącach wypuszcza aktualizacje NEXT GEN

Właśnie miała miejsce wyczekiwana prezentacja studia CD Projekt Red w której przez godzinne pokazywano nowe fryzury, nowe pozy do trybu fotograficznego oraz świecące opony w motorach jako wyczekiwany NEXT GEN PATCH! I to wszystko za DARMO. Akcje CD Projekt lecą w dół.