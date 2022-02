Finlandia podniosła poziom zagrożenia bezpieczeństwa: To nie ćwiczenia

Fińska armia ogłosiła we wtorek drugi stopień alarmowy, w czterostopniowej skali bezpieczeństwa wewnętrznego. Nie ma to związku z bezpośrednim zagrożeniem dla kraju, ale nie są to też ćwiczenia - wynika z komunikatu sił zbrojnych.