Natychmiastowa reakcja uczelni. Rzecznik UJ wezwany do złożenia „pilnych...

„Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?” – napisał w sieci rzecznik Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Samuel Nowak.