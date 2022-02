"Wzorowa interwencja" za brak maseczki - agresja, kajdanki i brak kultury

Krótka historia wczorajszej interwencji, w której byłem stroną. Książkowy pokaz "dobrego i złego" policjanta. Bucowatość, brak kultury, agresja do obywatela ze strony jednego funkcjonariusza. Szukanie zaczepki i prowokowanie. Gdy to nie podziałało, to czas użyć kajdanek i zapakować do słynnej "suki"