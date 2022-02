Uchodźcy z Donbasu pozostawieni sami sobie koczują w autobusach [wątek na TT]

W obwodzie rostowskim uchodźcy z Donbasu ze zdziwieniem dowiadują się, że nie ma dla nich miejsc w ośrodkach tymczasowego zakwaterowania. Punkty kontrolne działają tylko przy wjeździe do Rosji. Oznacza to, że nie będą mogli wrócić do siebie. Uchodźcy szukają schronienia u okolicznych mieszkańców.