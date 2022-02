Epidemia mizoginii

Jeśli przeciętny „miły i grzeczny” chłopak zostanie odrzucony przez dziewczynę to nic. Jeśli dowie się, że ta dziewczyna poszła w tango z łobuzem-troglodytom to też nic. Ale kiedy powtórzymy to kilka razy i dodamy, że kobiety mogą robić co chcą bez większych konsekwencji nienawiść zaczyna kiełkować…