Wywiad USA: Prawie 75% sił zbrojnych Rosji skierowano przeciwko Ukrainie

Według najnowszych danych wywiadowczych USA siły rosyjskie przy granicy z Ukrainą to 120 batalionowych grup taktycznych co w połączeniu z siłami separatystów daje ok 190 tys. żołnierzy. Siły powietrzne gotowe do ataku oszacowano na ok. 500 myśliwców w tym ok. 50 bombowców [EN]