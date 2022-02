A-ha "Take on Me" - jak brzmi pierwowzór? [audio]

Dla mnie to brzmi, jakby zespół z domu kultury próbował odtworzyć pod wpływem % "Take on Me" :) Natomiast piosenka powstała gdy Pål Waaktaar i Magne Furuholmen byli członkami zespołu "Bridges". Dopiero gdy zaistniało A-ha, przerobili wspomnianą piosenkę na to co znamy my a #gimbynieznajo.