Sprawa słynnej działki sprzedana przez żonę premiera. "Wyborcza" ustaliła,...

Iwona Morawiecka sprzedała słynną działkę we Wrocławiu ledwo co powstałej spółce, której 15 mln zł pożyczki - w gotówce i zaledwie na kilkanaście miesięcy - udzielił jeden z najbogatszych Polaków - ustaliło śledztwo "Gazety Wyborczej". To Paweł Marchewka, który miliarderem został dzięki...