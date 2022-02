Lubuskie -rejs Notecią i Wartą po Międzynarodowej Drodze Wodnej E70

W ubiegłym roku przepłynęliśmy housebotem "Przez Polskę po wodzie" po MDWE70. Zima to dobry czas na planowanie kolejnych rejsów dlatego podrzucamy tekst z ostatniego na tej trasie Lubuskiego, gdzie Warta wpada do Odry. Ten tekst to opis trasy oraz porady, które mogą się przydać podczas planowania.