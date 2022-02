,,Nasz tata umiera!" Sławomir Stachewicz. Łysy zakolak nie ma szans?

Moj dobry znajomy. Białaczka. Ojciec dwójki 18 letnich dzieci. Na stronie zrzutki cala masa dokumentów potwierdzających chorobę. Krotko: by zakwalifikować się do przeszczepu potrzebna 3 miesięczna kuracja nierefundowanym lekiem.Miesięczny koszt 84 tys zl. Warto pomoc bo to naprawdę świetny gość