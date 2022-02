Niemieckie media: dążenie Putina do władzy nie kończy się na granicy Ukrainy

Putin jest w trakcie tworzenia czegoś historycznego i, jego zdaniem, wspaniałego: nowej Wielkiej Rosji. Dążenie Putina do władzy nie kończy się w Donbasie, na co wielu ma teraz nadzieję. Nie kończy się też na granicach Ukrainy - pisze we wtorek portal RND.