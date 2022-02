To rekord zarobków! 16,5 tysiąca średniej pensji. Też do tego się dorzuciliście

Grudniowe wypłaty są tradycyjnie wyższe niż w innych miesiącach z powodu świątecznych premii, ale żadna branża nie może się równać z górnictwem. Tak też było w rekordowym grudniu 2021. Do górniczego eldorado, co dla partii jest kosztem głosów, dopłacamy wszyscy. W 2021 roku było to 2 miliardy zł.