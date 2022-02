Przewodnicząca KE: Zamrozimy aktywa rosyjskie w UE i zablokujemy dostęp banków

Zablokujemy dostęp do technologii na rynkach kluczowych dla Rosji. Zamrozimy aktywa rosyjskie w UE i zablokujemy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych — zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To reakcja na atak Rosji na Ukrainę.