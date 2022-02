Co by oznaczało odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu SWIFT?

SWIFT to broń obosieczna. Odcięcie od SWIFT nie jest jednak proste, gdyż organizacja ta nie podlega rządom, ale działa jako rodzaj spółdzielni, tworzonej przez prywatne banki. Udało się to tylko w stosunku do Iranu i Korei Północnej, ale te dwa kraje były obłożone sankcjami międzynarodowymi w tym UE