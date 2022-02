PiS obiecał embargo na węgiel z Rosji w 2014. Sprowadził go dwa razy tyle co PO

Choć PiS zapowiadało już w 2014 roku wprowadzenie embarga na ten surowiec, nic takiego nie nastąpiło. Przeciwnie, sprowadzamy go obecnie ponad 3 miliony ton więcej niż za rządów Platformy. Rekord nastąpił, w 2018 roku gdy sprowadzono ponad 13 milionów ton węgla, a to dwa razy tyle co w 2014.