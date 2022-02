Johnson: to atak nie tylko na Ukrainę, ale na demokrację na świecie

To nie tylko atak na Ukrainę, to atak na demokrację na całym świecie. Chodzi o prawo kraju do wyboru własnej przyszłości, a tego prawa Wielka Brytania zawsze będzie bronić - powiedział brytyjski premier Boris Johnson w orędziu wygłoszonym po ataku Rosji na Ukrainę.