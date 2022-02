Zełenski: Jeśli nie pomożecie nam dziś, jutro wojna zapuka do waszych drzwi

- Ukraińska armia, straż graniczna, siły policji i służb specjalnych powstrzymały ataki wroga. Językiem konfliktu można to nazwać operacyjną pauzą - poinformował Wołodymyr Zełenski w specjalnym wystąpieniu do narodu w czwartek. Prezydent Ukrainy zaapelował do światowych liderów o pomoc.