Piekło mężczyzn

Siema, Mam pytanie, gdzie podziały się feministki i wszystkie aktywistki walczące o równość kobiet? Dlaczego nie ma niczego na obronę kobiet? by one broniły Ukrainy? Zgadzają się teraz w obliczu wojny by gineli faceci? Czemu nie ma głosu sprzeciwu by zatrzymywać tylko mężczyzn w obronie kraju?