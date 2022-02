Sean Penn jest teraz w Kijowie. "Pokazuje odwagę, której brakuje wielu...

Sean Penn przyjechał do Kijowa i spotkał się z wicepremier Ukrainy. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezydenta Ukrainy napisano, że aktor przyjechał do stolicy tego kraju, by nagrać materiał, dzięki któremu będzie mógł opowiedzieć światu o przeprowadzonej przez Putina inwazji