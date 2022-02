Wysadził siebie wraz z mostem, by nie wpadł on w ręce Rosjan

Dowództwo armii ukraińskiej oddaje cześć żołnierzowi, który wysadził siebie wraz z mostem, by nie wpadł on w ręce Rosjan. „W tym trudnym dla naszego kraju dniu, kiedy Ukraińcy we wszystkich kierunkach odpierają rosyjskich okupantów, jednym z najtrudniejszych miejsc na mapie Ukrainy był...