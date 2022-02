My jesteśmy następni - czas się zbroić. Piszę to, ponieważ po Ukrainie przyjdzie czas na nas, na Polskę. Niby jesteśmy w NATO ale dobrze wiemy, że sojusze są ulotne a własna, silna armia już nie. Putin jasno wskazał czego chce - powrotu do NATO z przed 1997, a co oznacza, że będziemy zdani na...