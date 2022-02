Prezydent Ukrainy do Europejczyków: Chcecie walczyć? Przyjeżdżajcie!...

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do osób z przeszkoleniem wojskowym, które mają dość niezdecydowania polityków, aby przyjechały do Ukrainy i dołączyły do walki. - Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków - powiedział prezydent Ukrainy.