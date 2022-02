This War of Mine mierzy się z bombardowaniem recenzji za pomoc Ukrainie

Wczoraj polskie 11 bit studios zapowiedziało świetną akcję, która jest reakcją na wydarzenia ze wschodu. Firma postanowiła przekazać wszystkie zarobione pieniądze z This War of Mine oraz dodatków, by pomóc ludności z Ukrainy. Sytuacja jednak nie została dobrze odebrana przez wszystkich graczy.