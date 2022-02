Ukraińcy uciekają do Polski i Rumunii. Najnowsze dane.

Do godz. 16:00 w piątek do Polski z Ukrainy wjechało 25,5 tysiąca osób. To o 10 tysięcy osób więcej niż o tej porze w czwartek – poinformowała polska straż graniczna. Rumunii podają, że w ciągu ostatnich 24 godzin do tego kraju przybyło ponad 10,6 tys. uchodźców.