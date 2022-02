Przyłącz się do akcji ***** Rosję

Drugi dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę zbliża się ku końcowi. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja na wschodzie miała wrócić do normy. Co robi z tym konfliktem tzw. Zachód? Zachód planuje nałożenie na Rosję sankcji, na widok których Putin może się ewentualnie zakrztusić od śmiechu....