Sylwia Spurek domaga się nałożenia sankcji przez Unię Europejską... NA POLSKĘ!

Lewica to stan umysłu. Sylwia Spurek: Interpelacja do Rady ws. ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez UE, wezwanie KE do zatrzymania budowy muru w Puszczy Białowieskiej oraz petycja do Von Der Leyen o jak najszybsze wdrożenie sankcji za łamanie praworządności.