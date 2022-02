Siemoniak: Abrams to dobry czołg, ale najpierw potrzebujemy OPL! Ważny apel.

„Abramsy to świetne czołgi, F-35 to bardzo dobre samoloty, natomiast są to bardzo kosztowne programy. Wiążące Polskę na dziesięciolecia. Najpierw Polsce potrzeba obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej." - uważa były minister obrony a obecnie poseł Tomasz Siemoniak.