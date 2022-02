Rosyjski mistrz olimpijski: "Wycofanie Rosji? To pogwałcenie praw człowieka"

Szokujące słowa rosyjskiego biathlonisty: To jest nielegalne. To bezpośrednie naruszenie wszystkich ustaw cywilnych i IBU. To pogwałcenie praw człowieka zatwierdzonych przez ONZ – stwierdził Dmitrij Wasiljew.