Podczas inauguracji w 2019 prezydent Zelensky przekazał wiadomość ustawodawcom

"Nie chce, żeby moje zdjęcia wisiały nad w waszych biurach. Prezydent to nie ikona, portret czy idol. Powieście zdjęcia waszych dzieci i patrzcie na nie za każdym razem jak podejmujecie decyzję". Trzeba to skontrastować z podejściem sowieckim na Ukrainie i jak on to próbuje zmienić.