Apel do YouTube o włączenie Łapek w Dół!

Apel do YouTube o włączenie łapek w dół! Na youtube szerzy się rosyjska propaganda i ludzie widzą tylko same pozytywne opinie pod np. takimi materiałami. Wybuchy w Kijowie są tłumaczone, jakoby Ukraińcy strzelali rakietami do swoich budynków.