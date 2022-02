FedEx i UPS zawiesiły dostawy do Rosji!

FedEx i UPS zawiesiły dostawy do Rosji w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę. Firma UPS poinformowała, że paczki w drodze do Rosji i na Ukrainę zostaną zwrócone nadawcy bezpłatnie. Informują, że monitorują sytuację i przywrócą usługę, kiedy będzie to bezpieczne - pisze o tym WSJ.