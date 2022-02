Kulesza o decyzji FIFA: Mielibyśmy udawać, że Rosja to nie Rosja?

"Mielibyśmy udawać, że Rosja to nie Rosja, bo gra pod inną nazwą? To była skandaliczna propozycja" - mówi prezes PZPN Cezary Kulesza po decyzji FIFA, która chce zezwolić Rosji na grę na neutralnym terenie w barażach o mundial. Weź udział w akcji RMF FM i wyślij mail do FIFA!